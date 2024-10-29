Свыше пяти тысяч аварийных деревьев убрали с территории лесного фонда в Подмосковье

С территории подмосковного лесного фонда уже убрали более 5,2 тысячи аварийных деревьев, которые были внесены в госзадание на 2024 год. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Работы по рубке проводятся силами ГАУ МО «Центрлесхоз», подведомственного Комлесхозу, и подрядчиков во всех подмосковных лесничествах В рамках рассмотрения многочисленных обращений граждан объем работ по рубке аварийных деревьев был увеличен и сейчас составляет 5,58 тысячи деревьев», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Наибольший объем работ провели в Подольском, Сергиево-Посадском, Волоколамском, Ступинском и Истринском лесничествах. Они затрагивают только аварийные деревья, которые расположены не более чем в 100 метрах от населенного пункта и имеют структурные изъяны. Обращение для проведения рубки можно направить через Единый центр управления регионом, портал «Добродел» и официальный сайт областного Комлесхоза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.