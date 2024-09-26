Свыше пятидесяти подростков в Подмосковье прошли профосмотры на употребление наркотиков

Более 51 тысячи школьников и студентов Подмосковья прошли профилактические медицинские осмотры, которые позволяют выявить незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ на ранней стадии. Об этом сообщает Минитестов здравоохранения Московской области.

«Благодаря проведению таких профосмотров, мы можем выявить факт употребления детьми и подростками психоактивных веществ, а значит своевременно оказать им квалифицированную наркологическую помощь», — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

В ведомстве уточнили, что обследования проводят специалисты наркологической службы на условиях добровольности и конфиденциальности, а также соблюдения врачебной тайны. Их осуществляют с помощью приборов экспресс-анализаторов. Результаты по каждому участнику не разглашаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.