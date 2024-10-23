Свыше ста тысяч жителей Подмосковья воспользовались услугами Центра занятости населения в МФЦ

За девять месяцев 2024 года в МФЦ Подмосковья за услугой подтверждения или перерегистрации статуса безработного и выдачей справок Центра занятости населения обратились более 140 тысяч жителей. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.