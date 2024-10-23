Свыше ста тысяч жителей Подмосковья воспользовались услугами Центра занятости населения в МФЦ
Фото: [Пресс-служба Мингосуправления МО]
За девять месяцев 2024 года в МФЦ Подмосковья за услугой подтверждения или перерегистрации статуса безработного и выдачей справок Центра занятости населения обратились более 140 тысяч жителей. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Услуги по содействию занятости населению в МФЦ Московской области начали оказывать еще в 2021 году. За это время многие жители оценили удобство такого формата взаимодействия с ЦЗН», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
Желающим воспользоваться услугой нужно предварительно подать заявление на портале «Работа России». Им присвоят статус безработного через 11 дней после принятия заявления в работу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.