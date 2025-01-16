Свыше тонны сливочного масла было продано в Подмосковье в декабре

По итогам декабря жители региона купили свыше одной тонны сливочного масла, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметили в ведомстве, каждый день в регионе продавалось порядка 34 тонн указанной продукции.

В торговых точках области можно купить сливочное масло от самых разных производителей, в том числе от областных предприятий. Крупнейшие из них — это «Озерецкий молочный комбинат» и ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье на торговлю приходится четверть валового регионального продукта.