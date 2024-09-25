Свыше трех тысяч тонн карпа выращивают в подмосковных рыбхозяйствах каждый год

Свыше трех тысяч тонн карпа выращивают ежегодно в рыбных хозяйствах Подмосковья, это более 70 процентов от всей произведенной в регионе рыбы, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К двум годам жизни карпы достигают веса около 0,5 килограмма, а со временем их масса увеличивается до трех-семи килограммов, некоторые особи и вовсе вырастают до тринадцати килограммов.

В Подмосковье карпа разводят на одиннадцати предприятиях, они расположены в Богородском округе, Клину, Волоколамске, Коломне, Егорьевске и Дмитрове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность привлечения собственных ресурсов региона для развития экономики.