Сыроварня из Подмосковья победила на всероссийском конкурсе

Подмосковная сыроварня стала лауреатом всероссийской премии «Любимый малый бизнес» от «Сбера». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, предприятие «Де фамиль» из Чехова одержало победу в номинации «Сельское хозяйство».

Сыроварня расположена вблизи деревни Высоково. Здесь производят несколько сортов сыра, в том числе бри, камамбер, бюш и брик амбер. Она была создана благодаря господдержке. Так, в 2019 году предприниматель получил грант в размере 35 млн рублей на развитие производства сыра. Он направил средства на строительство модульной сыроварни и закупку оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в Лобне центр по сборке оборудования для молочной промышленности.