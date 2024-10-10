Сыры и сырки из Дмитровского округа представили гостям выставки «Золотая осень»

На подмосковном стенде в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая проходит на базе выставочного центра «Тимирязев Центр», представили сыры и сырки АО «Дмитровский молочный завод». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Посетители смогли продегустировать пять килограммов творожных сырков бренда «Свитлогорье» и пять килограммов твердых сыров марок «Parmente» и «Palermo», произведенных в Дмитровском городском округе. В ведомстве уточнили, что на заводе ежегодно производят 32 тысячи тонн продукции, там работают более 778 человек. При предприятии открыт самый большой в регионе роботизированный склад созревания сыров твердых сортов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.