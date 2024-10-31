Таинство Крещения провели в Подмосковье для детей из приемных семей

Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл совершил таинство Крещения для детей из приемных семей Подмосковья в возрасте от 6 до 16 лет. Они также посетили экскурсию в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Московской области.

Инициативу провести крещение детей выдвинули сопредседатель регионального отделения Международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор», вице-губернатор Московской области Мария Нагорная и Уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, в храме Преподобного Иоанна Лествичника приняли святое Крещение 10 детей, пятеро из них раньше жили на Донбассе. Мы также показали им Лавру, рассказали о наших святых, прежде всего, о преподобном Сергии Радонежском, о Евангелии, заповедях Христовых», — сказал Владыка Кирилл.

Так, например, крещение провели для семилетнего Ярослава, который является самым младшим в семье супругов Екатерины и Дениса из Шаховской, а также Диана, которая воспитывалась в школе-интернате в Донецке и обрела новую семью в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.