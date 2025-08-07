Тактико-специальные учения по ликвидации последствий ДТП прошли в Подольске. В них приняли участие 12 представителей ГУ МЧС России по Московской области, а также два сотрудника полиции и три врача.

По легенде учений в результате дорожной аварии пострадал человек, и его зажало в салоне автомобиля. Спасателям требовалось отработать навыки деблокировки человека.

В учениях задействовали две пожарные цистерны и один аварийно-спасательный автомобиль.

Подобные учения проводятся регулярно. Это позволяет поддерживать готовность экстренных служб к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником.