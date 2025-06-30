Талантливых учеников детских музыкальных школ наградили в рамках фестиваля искусств П. И. Чайковского

В Подмосковье в рамках фестиваля искусств П. И. Чайковского вручили награды талантливым воспитанникам детских музыкальных школ и детских школ искусств региона. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«В этом году награды губернатора получают 11 учащихся и три творческих коллектива. Этот фестиваль будет для них большим стартом. Желаю всем участникам, артистам творческих успехов и побед, а фестивалю и его команде новых высот и аншлагов», — сказал глава министерства Василий Кузнецов.

Фестиваль традиционно проходит в Клину. Его открыл спектакль-концерт «Видимый миру смех и неведомые ему слезы». На выходных выступили Симона Кермес и джазовый коллектив Klazz Brothers & Cuba Percussion, а также артисты «Геликон-оперы».

Мероприятие будет проходить до 6 июля. В программе также спектакль «Когда пришла к тебе любовь», балет «Денис Родькин и друзья», несколько концертов. Кроме того, будет проходить Академия Башмета. В рамках проекта одаренные дети получают возможность позаниматься с лучшие педагогами из московских творческих вузов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил всех желающих посетить указанный фестиваль.