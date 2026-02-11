Танцоры Губернского колледжа получили Гран-при на Международном фестивале
Танцоры из Подмосковья получили Гран-при на Международном фестивале
Фото: [Министерство образования Московской области]
Танцоры подмосковного танцевального ансамбля «Славянский лик» стали обладателями Гран-при и пяти первых мест по итогам третьего Международного многожанрового фестиваля-конкурса «ART-Пульс». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
Фестиваль провели во Дворце культуры им. В.И. Ленина. Подмосковные артисты представляли Губернский колледж Серпухова.
В результате мероприятия номера подмосковных танцоров были признаны лауреатами первой степени.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех на крупные культурные и спортивные мероприятия, которые пройдут в регионе зимой.