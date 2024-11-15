Технические испытания путепровода провели в районе платформы Быково в Подмосковье

В Раменском округе прошли динамические и статические испытания пролетного строения путепровода в районе платформы Быково, их провели с использованием тяжелой техники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что мероприятие позволило проконтролировать состояние главных несущих элементов путепровода, оценить их соответствие проектным параметрам и расчетам и возможность дальнейшей эксплуатации сооружения.

«Тестовые испытания — это завершающий этап строительства путепровода. До конца ноября дорожники завершат ключевые работы по строительству, и в конце 2024 года планируется открыть движение по путепроводу», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Вскоре рабочие завершат укладку асфальта на кольцевых развязках со стороны Южного проспекта и улицы Леволинейной. Строительство путепровода проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Он разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность Раменского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.