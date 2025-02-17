Техническому персоналу подмосковной скорой помощи выдали новую спецодежду

«Сейчас мы выдали спецодежду всему техническому персоналу. На данный момент проводим закупку униформы для выездных бригад скорой как врачей и фельдшеров, так и водителей. Новая форма разработана с учетом условий труда», — сказал главный врач областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.