Техническому персоналу подмосковной скорой помощи выдали новую спецодежду
Минздрав Подмосковья: техническому персоналу скорой выдали новую спецодежду
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Техническому персоналу Московской областной станции скорой медицинской помощи выдали новую униформу единого образца, среди получателей — слесари по ремонту автомобилей, электрики и сотрудники, обеспечивающие комплексное обслуживание зданий. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сейчас мы выдали спецодежду всему техническому персоналу. На данный момент проводим закупку униформы для выездных бригад скорой как врачей и фельдшеров, так и водителей. Новая форма разработана с учетом условий труда», — сказал главный врач областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.
По его словам, форму получили более 200 сотрудников, на эти цели направили бюджет в размере 600 тыс. рублей. В состав закупленной формы вошли куртка, брюки и комбинезоны.
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