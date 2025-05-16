Техобслуживание газового оборудования провели в 719 тыс. квартир Подмосковья с начала 2025 года

В Подмосковье с начала текущего года техобслуживание газового оборудования провели в 719 тыс. квартир. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работу проводят специалисты «Мособлгаза». Они также проводят с жителями разъяснительные беседы и инструктажи, рассказывая о правилах пользования газовым оборудованием.

«Жителям напоминаем, что уклонение от проверок и недопуск сотрудников для их проведения могут поставить под угрозу безопасность жителей всего дома», — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что в этом году в Подмосковье по программе губернатора газифицируют 70 населенных пунктов.