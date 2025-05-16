В Подмосковье в 2025 году по программе губернатора газифицируют 70 населенных пунктов

По программе губернатора в Подмосковье в текущем году будут газифицированы 70 населенных пунктов. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Так, будет построено порядка 300 км газовых сетей. Это позволит 9,3 тыс. человек подключить свои дома к газу.

Сейчас газопроводы строятся в в 50 населенных пунктах, в том числе в Наро-Фоминске, Волоколамске, Коломне и Талдоме.

После завершения строительных работ по губернаторской программе до границ участков газ бесплатно проведут в рамках соцгазификации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по газификации СНТ области.