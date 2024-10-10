Текущий ремонт филиала Дмитровской областной больницы проводят в Яхроме

Работы проходят в рамках региональной госпрограммы. Сейчас строители проводят замену трубопровода горячей и холодной воды, облицовку стен и полов, установку новых светильников и другие работы. Последний раз ремонт в здании 1991 года постройки делали 15 лет назад. Открыть корпус после обновления планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.