Текущий ремонт филиала Дмитровской областной больницы проводят в Яхроме
Фото: [Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.]
В подмосковной Яхроме Дмитровского округа продолжается текущий ремонт терапевтического корпуса филиала «Дмитровской областной больницы», стройготовность объекта достигла 35%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках региональной госпрограммы. Сейчас строители проводят замену трубопровода горячей и холодной воды, облицовку стен и полов, установку новых светильников и другие работы. Последний раз ремонт в здании 1991 года постройки делали 15 лет назад. Открыть корпус после обновления планируется в 2025 году.
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