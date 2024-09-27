Тело мужчины достали из водоема в Балашихе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП случилось напротив дома под номером 167Б в квартале Абрамцево, уточнили в ведомстве.

На место оперативно прибыли семь спасателей и три единицы техники. Тело из воды достали сотрудники ПСЧ-201. Погибшего передали полицейским. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в подмосковной квартире нашли труп женщины со следами когтей собаки.