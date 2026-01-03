Тематический старт «Мечтай и беги!» прошел в Сергиевом Посаде

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде состоялся тематический старт «Мечтай и беги!». Мероприятие организовало движение «Пять верст», сообщили в администрации округа.

Аналогичный забег провели в первый день 2026 года в Реутове в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Участники забега в Сергиевом Посаде перед стартом написали свои пожелания в специальные листовки, а затем пробежали пять километров. Некоторые бегуны были в новогодних костюмах, а кто-то вышел на пробежку вместе с питомцем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые пройдут в регионе в период праздников.