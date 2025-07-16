Теннисист Егор Плешивцев представил Химки на международном Уимблдонском турнире и стал бронзовым призером среди юниоров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Он выступил в парном разряде с Амиром Омархановым из Казахстана, в четвертьфинале им удалось обыграть представителей Индии и ЮАР со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

В пресс-службе уточнили, что состязания прошли в Лондоне, они являются одними из самых престижных турниров по теннису в мире. До этого химкинский спортсмен одержал победу на первенстве России по теннису.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.