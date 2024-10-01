Теннисистка из Московской области завоевала «бронзу» на чемпионате России

Подмосковная спортсменка Дарья Шадчнева завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по теннису. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Теннисистка из Химок заняла третье место в тандеме со спортсменкой из Тольятти в парном разряде. Победу в данной дисциплине одержали представительницы Саратова и Екатеринбурга, второе место — спортсменки из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. «Бронзу» также завоевали спортсменки из Москвы и Сочи.

Турнир проходил в Казани в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.