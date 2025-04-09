Тепличный комбинат в Луховицах увеличил объем производства овощей защищенного грунта

Один из тепличных комбинатов региона с начала года на 14% увеличил объем производства овощей защищенного грунта. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Речь идет о комбинате «Луховицкие овощи», площадь которого превышает 50 га. Объект входит в состав группы компаний «РОСТ».

Валовый сбор в тепличном комбинате составил 10 тыс. тонн. Из них 7,6 тыс. тонн пришлось на огурцы, а 2,4 тыс. тонн — на помидоры. Ежедневно в комбинате обрабатывают до 500 тонн овощей и фасуют более 400 тыс. упаковок.

В Подмосковье общая площадь теплиц составляет более 228 га. С начала года в регионе собрали свыше 37,4 тыс. тонн овощей, в том числе 24,7 тыс. тонн огурцов и порядка 12 тыс. тонн помидоров.

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