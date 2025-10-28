Терапевт из Красногорска рассказала, чем опасны осенние фотосессии с листьями

Терапевт Красногорской больницы Нафисет Хачмафова рассказала, чем могут быть опасны осенние фотосессии с листьями. Слова врача приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, на листьях находится множество микроорганизмов, аллергенов и загрязняющих веществ. Когда листья подбрасывают в воздух, образуется опасный аэрозоль, который содержит частицы пыли, споры грибов и бактерии. Если вдохнуть его, может возникнуть раздражение дыхательных путей и острая аллергическая реакция.

Особенно опасны листья, которые были собраны у автодорог и вблизи промышленных зон. На их поверхности накапливаются тяжелые металлы, сажа, нефтепродукты и другие токсичные соединения.

Помимо этого, опавшие листья являются идеальной средой для развития плесени, сапрофитных грибов, личинок насекомых и клещей. При контакте с ними может возникнуть аллергический дерматит, микоз кожи, инфекционно-воспалительное осложнение.

Кроме того, во влажных листьях могут долго сохраняться возбудители кишечных инфекций и паразиты — в особенности если рядом выгуливают домашних животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность прохождения профилактических медосмотров.