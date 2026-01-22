Терапевт из Красногорска рассказала, как избежать переохлаждения и обморожений

Терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова рассказала, как не замерзнуть по пути на работу. Советы специалиста привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам врача, несколько тонких слоев одежды лучше сохраняют тепло, чем один плотный, так как создают воздушную прослойку. Особого внимания требуют участки тела, где кровообращение замедляется быстрее всего. Это кисти рук, стопы, уши и нос. Важно, чтобы перчатки были сухими и непродуваемыми, а обувь — свободной.

Перед выходом на улицу лучше не курить и не употреблять спиртное, так как никотин и этанол вызывают спазм сосудов, а это ускоряет охлаждение тканей. Кроме того, рекомендуется быть сытым.

На остановке общественного транспорта следует периодически двигаться и разминать пальцы. Если появились признаки переохлаждения — онемение, покалывание, побледнение кожных покровов, — нужно как можно скорее перейти в теплое помещение.

