Тестирование нормативов ГТО прошло в спорткомплексе «Заречье» Подольска

Тестирование нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошло в «Заречье» в Подольске.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации проекта Школьной лиги.

В мероприятии в Подольске приняли участие учащиеся школ № 5 и № 1. В программу входили наклоны на скамье, прыжки с места, стрельба, пресс, а также силовые упражнения.

Инструкторы уделили особое внимание старшеклассникам: в случае успешной сдачи нормативов ребята смогут получить знаки отличия, за которые добавляют баллы при поступлении в вуз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в области повышают эффективность спортивных учреждений.