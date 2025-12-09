Тестирование нормативов ГТО прошло в спорткомплексе «Заречье» Подольска
Школьники Подольска активно сдают нормативы ГТО для поступления в вузы
Фото: [t.me/podolskadm]
Тестирование нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошло в «Заречье» в Подольске.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации проекта Школьной лиги.
В мероприятии в Подольске приняли участие учащиеся школ № 5 и № 1. В программу входили наклоны на скамье, прыжки с места, стрельба, пресс, а также силовые упражнения.
Инструкторы уделили особое внимание старшеклассникам: в случае успешной сдачи нормативов ребята смогут получить знаки отличия, за которые добавляют баллы при поступлении в вуз.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в области повышают эффективность спортивных учреждений.