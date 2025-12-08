Тхэквондистка из Подмосковья стала серебряным призером Первенства мира

Спортсменка Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) Валерия Скапровская стала серебряным призером Первенства мира по тхэквондо среди спортсменов до 21 года. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в весовой категории до 67 кг. На первом месте оказалась представительница Южной Кореи Квак Мин Джу, на третьем – спортсменки из Греции и Черногории.

Молодежный чемпионат мира по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года прошел в Найроби (Кения), уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.