Тигровый питон Васек успешно прошел карантин в Серпухове

В государственной ветклинике Серпухова успешно прошел карантин тигровый питон по кличке Васек. Рептилия готовилась к поездке в другой город, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Врачи провели всесторонний осмотр питона: взяли анализы, оценили общее состояние. После окончания всех необходимых процедур владельцу рептилии выдали разрешение на перевозку в Нижний Тагил.

Длина Васька составляет более 2 м, а вес — свыше 43 кг. У змеи дружелюбный нрав и хороший аппетит.

В министерстве напомнили, что для путешествий с животными по России и в зарубежные страны необходимо получить специальные документы в государственной ветклинике. Кроме того, питомец должен быть чипирован и вакцинирован.

Ранее в ведомстве сообщили, что за прошлый год примерно 20 тыс. подмосковных собак получили прививки вакциной «Мультикан».