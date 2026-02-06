Тяжелоатлетки Московской области завоевали три награды на домашнем Кубке России

Подмосковные спортсменки завоевали три медали к финальному дню домашнего Кубка России по тяжелой атлетике. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Варвара Кузьминова (СШОР по летним видам спорта, п. Зеленый) стала победителем в весовой категории до 76 кг. Софья Врагова (СШОР по летним видам спорта, Старая Купавна) стала серебряным призером в весовой категории до 87 кг, Александра Фурдик (СШОР по летним видам спорта, Видное) — бронзовым в весовой категории до 49 кг. По итогам командного женского зачета регион занял первое место.

Состязания прошли в Люберцах в рамках федеральной программы «Спорт России», участниками турнира стали 232 тяжелоатлета. В 2026 году Кубок является отборочным стартом на чемпионат Европы-2026 в Грузии и первым этапом отбора на Спартакиаду сильнейших.

