Тяжелоатлеты из Подмосковья завоевали пять наград по итогам Кубка России в Люберцах

Подмосковные спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали по итогам Кубка России по тяжелой атлетике в Люберцах, к финальному дню представители региона получили три награды. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, Алина Гузикова (СК «Союз», Балашиха) заняла первое место в весовой категории до 45 кг, Максим Могучев (СШОР по летним видам спорта, Люберцы) — в весовой категории до 102 кг, Варвара Кузьминова (СШОР по летним видам спорта, Богородский г. о., п. Зеленый) — в весе до 76 кг.

По итогам командного женского зачета Подмосковье заняло первое место. Состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России», участниками турнира стали 232 тяжелоатлета. Они стали отборочным стартом на чемпионат Европы-2026 в Грузии и первым этапом отбора на Спартакиаду сильнейших.

