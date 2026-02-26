Тяжелоатлеты из Подмосковья завоевали почти 30 медалей на первенстве России

Подмосковная сборная завоевала 28 медалей на первенстве России по тяжелой атлетике — 11 золотых, 12 серебряных и пять бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, Варвара Кузьминова (СШОР по летним видам спорта, Богородский г. о., п. Зеленый) получила три золотые награды. Она выступила в весовой категории 76 кг среди юниорок 15-18 лет в рывке (98 кг), толчке (118 кг) и сумме двоеборья (216 кг). Софья Врагова (СШОР по летним видам спорта, Богородский г. о., Старая Купавна) получила столько же медалей в той же возрастной группе в весовой категории 87 кг (рывок (95 кг), толчок (116 кг) и сумма двоеборья (211 кг)).

Состязания прошли в Екатеринбурге в рамках федеральной программы «Спорт России», в них приняли участие более 250 спортсменов из 43 субъектов России. Они стали отборочным стартом на первенство мира, которое пройдет со 2 по 8 мая в Египте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.