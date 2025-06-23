Топ-10 пляжей по посещаемости назвали в Московской области

Заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами округов рассказал о самых посещаемых пляжах региона.

Так, в топ-10 вошли пляжи на озере Сенеж в Солнечногорске, на Волкуше в Лыткарино, на реке Осетр в Зарайске, на озере Святое в Шатуре, на Голубом озере в Луховицах, на озере Исаакиевское в Орехово-Зуево, а также пляжи Солнечный берег в Талдоме, Мысово в Долгопрудном, Авангард в Электростали, Новоалександрово в Мытищах.

«Все территории достаточно известные. Хочу поблагодарить глав за то, что на данных территориях должным образом организован весь процесс», — сказал Хайкин.

Он отметил, что все пляжи Подмосковья были нанесены на карту, а также добавил, что с 15 мая места отдыха у воды в Подмосковье посетили 471 тыс. человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открывшихся местах отдыха у воды.