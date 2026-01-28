Торжественное открытие Года 200-летия со дня рождения Салтыкова-Щедрина прошло в Талдоме

В Талдоме прошло торжественное открытие Года 200-летия со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие провели на территории музея Салтыкова-Щедрина — филиале Талдомского историко-литературного музея. В нем приняли участие глава Минкультуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев, а также критики, писатели, филологи.

«Вместе со всей страной Подмосковье будет отмечать юбилей. Программа охватит весь регион — все наши основные объекты: музеи, театры, дома культуры, школы, библиотеки и даже парки», — отметил Кузнецов.

В культурных учреждениях и парках региона пройдут тематические фестивали, литературные чтения, конференции, кинопоказы, мастер-классы. К примеру, весной в селе Спас-Угол состоятся традиционные Щедринские чтения, а летом — фестиваль «Спас в Спасе».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области этой зимой пройдет свыше 1 тыс. массовых мероприятий в сфере культуры и спорта.