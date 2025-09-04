Тренинги в рамках программы Росмолодежи «Проводники смыслов» прошли в Подмосковье
Жители Подмосковья посетили тренинги программы «Проводники смыслов»
Серия тренингов в рамках федеральной программы Росмолодежи «Проводники смыслов» прошла в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Подмосковье — это регион с активной и талантливой молодежью, которая стремится к развитию и новым знаниям. Программа «Проводники смыслов» дала ценные инструменты для работы с молодежью, помогла найти новые подходы к формированию позитивных ценностных ориентиров», – отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.
Тренинги прошли в Раменском, Домодедово и Красногорске. В них приняли участие свыше 100 представителей различных сфер, работающих с молодежью.
Участники изучали современные методики работы с молодежью, обсуждали актуальные вопросы развития гражданской активности, общались с ведущими экспертами в области молодежной политики, психологами и социологами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с представителям регионального отделения Движения Первых.