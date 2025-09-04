Тренинги в рамках программы Росмолодежи «Проводники смыслов» прошли в Подмосковье

«Подмосковье — это регион с активной и талантливой молодежью, которая стремится к развитию и новым знаниям. Программа «Проводники смыслов» дала ценные инструменты для работы с молодежью, помогла найти новые подходы к формированию позитивных ценностных ориентиров», – отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.