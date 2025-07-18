Тренировка с имитацией аварии на тепловом пункте прошла в Подольске
В Подольске провели тренировку с имитацией аварии на тепловом пункте
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Тренировка с имитацией аварии на тепловом пункте состоялась в Подольске. Ее провели советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник и глава муниципалитета Григорий Артамонов.
Мероприятие прошло на ЦТП-20 на Февральской улице в микрорайоне Центральный.
До этого на ЦТП-20 для тренировки были сымитированы еще две нештатные ситуации. Пункт обслуживает 21 жилой дом и три объекта социальной инфраструктуры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход модернизации котельной в Рузе, которая расположена в Промзоне.