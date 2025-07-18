Тренировка с имитацией аварии на тепловом пункте прошла в Подольске

Тренировка с имитацией аварии на тепловом пункте состоялась в Подольске. Ее провели советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник и глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Мероприятие прошло на ЦТП-20 на Февральской улице в микрорайоне Центральный.

До этого на ЦТП-20 для тренировки были сымитированы еще две нештатные ситуации. Пункт обслуживает 21 жилой дом и три объекта социальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход модернизации котельной в Рузе, которая расположена в Промзоне.