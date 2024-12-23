«Третий квартал» построят в Видном Ленинского округа

В подмосковном Видном Ленинского округа построят «Третий квартал», застройщик «Брусника» получить разрешение на возведение пяти жилых домов и детского сада. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь застройки составит 7,23 га, новостройки будут рассчитаны более чем на 1,3 тыс. квартир. Дома построят с секциями от четырех до 17 этажей, на подземных этажах появится паркинг. Внутри квартала обустроят пешеходные бульвары, тематические площади, парк. У каждого жилого дома появится свой приватный двор, на первых этажах новостроек будут работать магазины, кафе и различные сервисы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.