Третий трудовой семестр студенческих отрядов закрыли в Подмосковье

«Поздравляю всех с закрытием трудового семестра и желаю приятно провести эти новогодние каникулы!» — обратилась к ребятам замглавы ведомства Лариса Сулима.

В рамках мероприятия подвели итоги семестра и вручили награды лучшим линейным студенческим отрядам и штабам студенческих отрядов образовательных учреждений.

В Подмосковье в составе движения более пяти тысяч студентов. Из них были трудоустроены более 3,4 тысячи. Ребята работали по разным направлениям — не только в области, но и на крупных федеральных объектах.