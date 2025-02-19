Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и двух иномарок в Сергиевом Посаде

Три человека получили травмы в дорожной аварии с участием двух иномарок и рейсового автобуса в Сергиевом Посаде. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

В утренние часы на участке проспекта Красной Армии транспортное средство марки Kia столкнулось с автомобилем Mitsubishi и автобусом Fiat. Травмы получили два пассажира маршрутки и гражданин, находившийся за рулем Kia.

Ранее в ведомстве рассказали об аналогичном ДТП с участием автобуса и легковушки иностранного производства, которое произошло утром в среду в Чеховском округе. В результате происшествия также пострадали три человека.