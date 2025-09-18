Три детские библиотеки Подмосковья вошли в число победителей федерального конкурса на проведение модернизации

Три детские библиотеки из Фрязино, Жуковского и Ленинского округа вошли в число победителей федерального конкурса на проведение ремонтных работ в следующем году и созданию модельных библиотек по нацпроекту. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

С 2020 года в области по нацпроекту были модернизированы 22 библиотеки. Учреждения стали современными информационно-культурными центрами. Осенью откроют обновленные библиотеки во Власихе, Луховицах, Электростали и Щелково.

С прошлого года по инициативе губернатора области стартовала региональная программа модернизации библиотек. Были обновлены учреждения в пяти округах. В декабре текущего года откроют еще пять библиотек. На следующий год запланированы работы так же в пяти учреждениях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев осмотрел два новых кампуса технолицея им. Долгих, в которых будут проживать учащиеся.