«Три дня до конкурса»: подмосковные волонтеры встретят иностранных гостей «Интервидения»

Подмосковные волонтеры встречают гостей Международного музыкального конкурса «Интервидение», до которого осталось три дня. В субботу, 20 сентября, в Live Арена в Одинцово соберутся исполнители и делегации из более чем 20 стран мира. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Для нас большая честь принимать у себя в Подмосковье конкурс такого уровня, как «Интервидение». Волонтеры по праву являются лицом этого масштабного события – именно они создают первое впечатление о гостеприимстве нашего региона и всей страны для иностранных делегаций. Все ребята заряжены, прошли серьезную подготовку и обучение, многие из них уже имеют серьезный опыт работы на крупных международных мероприятиях», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В состав волонтерского корпуса вошли 490 человек, они уже встретили делегации стран-участниц в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово и помогли им с размещением в гостиницах. Активисты также помогают реализовать экскурсионно-культурную программу для участников конкурса, помогают в проведении шоу и не только.

«Все делегации в полном восторге от того, как мы сохраняем историческую память нашей Родины, от того, какое у нас культурное наследие. Очень приятные чувства!» — отметила волонтер Оля Жукова из Подольска.

Волонтеры прошли десятидневную программу обучения, а также обучение непосредственно на площадке Live Арena.

Отметим, что оператором работы волонтерского корпуса мероприятия выступает Министерство информации и молодежной политики региона, рганизаторы волонтерского сопровождения конкурса — фонд «Традиции искусства», Росмолодежь, Добро.рф и региональное движение «Волонтеры Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.