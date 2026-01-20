Три мемориальные доски в память о героях СВО открыли в Сергиевом Посаде
Фото: [Администрация Сергиево-Посадский г.о.]
В Сергиевом Посаде открыли три мемориальные доски в память о бойцах специальной военной операции. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.
Торжественная линейка прошла в школе № 8 в Пересвете. В ней приняли участие родные и близкие военнослужащих, погибших пр исполнении воинского долга — Вячеслава Холманова, Максима Маханькова и Руслана Гончаренко.
Почтить память погибших героев приехали депутаты Совета Сергиево-Посадского округа Анна Солдатова и Сергей Захаров.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил медали «За храбрость» II степени добровольцам отряда «БАРС».