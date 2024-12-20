Три новостройки поставили на кадастр на территории ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе

На территории ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе поставили на кадастровый учет три новых корпуса. Работу провели Министерство жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону, сообщили в пресс-службе министерства.

После постановки на кадастр у участников долевого строительства появится возможность оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Новостройки рассчитаны более чем на 1,2 тыс. квартир. На территории жилого комплекса есть детская, спортивная и рекреационная зоны, комьюнити-зоны для поддержания добрососедства. Застройщиком выступает группа «Самолет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.