Три новостройки ввели в эксплуатацию на территории ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедово

Три новых корпуса ввели в эксплуатацию на территории ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедово, соответствующее разрешение выдали группе «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройки рассчитаны на 676 квартир. Рядом с ними обустроили приватный двор с озеленением и несколькими функциональными зонами — детской, спортивной и рекреационной. Площадь квартир в общей сложности превышает 28 тысяч квадратных метров. В корпусах также есть кладовые и коммерческие помещения, где вскоре появятся супермаркеты, аптеки, кофейни и бытовые сервисы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.