Три новые единицы спецтехники передали в лесопожарные формирования Комлесхоза Подмосковья

«Для доставки тяжелой лесопожарной техники к месту возгорания специалисты Центрлесхоза используют тяжелые седельные тягачи с низкорамными полуприцепами. <…> В этом году для их перевозки закуплено пять тягачей на базе МАЗов», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.