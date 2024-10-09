Три новые единицы спецтехники передали в лесопожарные формирования Комлесхоза Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
Три седельных тягача с полуприцепами (тралами) на базе полноприводных шасси МАЗ для перевозки спецтехники передали в лесопожарные формирования Комитета лесного хозяйства Московской области. Поставку лесопожарной техники проводят для модернизации материально-технической базы ГАУ МО «Центрлесхоз», сообщили в пресс-службе комитета.
«Для доставки тяжелой лесопожарной техники к месту возгорания специалисты Центрлесхоза используют тяжелые седельные тягачи с низкорамными полуприцепами. <…> В этом году для их перевозки закуплено пять тягачей на базе МАЗов», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Технику поставляют в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Она оснащена техническим средством контроля ГЛОНАСС. С его помощью узнать ее месторасположение и управлять группировкой сил и средств для скорейшей ликвидации лесных пожаров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.