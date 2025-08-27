Три новые школы на 3,5 тыс. мест откроют в Ленинском округе к 1 сентября

В Ленинском округе к 1 сентября будут открыты три новые школы на 3,5 тыс. мест. Учреждения построили в Коробово, Мисайлово и Развилке в рамках Народной программы «Единой России».

Готовность объектов к приему учеников проверил депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук. Сначала он осмотрел школу в Коробово. Она рассчитана на 1,1 тыс. мест. В учреждении уже завершается уборка помещений.

К проверке школы в Мисайлово присоединилась депутат фракции «Единая Россия» в муниципальном Совете депутатов Татьяна Ершова. Школа рассчитана на 1,1 тыс. мест. Учебный процесс в ней организовали при поддержке Фонда развития Физтех-школ и школы программирования «Алгоритмика».

Школа в Развилке рассчитана на 1,3 тыс. мест. В проверке объекта также приняли участие первый замсекретаря местного отделения «Единой России» Станислав Радченко и депутат фракции Татьяна Бондаренко. В школе завершились основные работы по отделке.

По словам Владимира Жука, 1 сентября в Ленинском округе в школы пойдут свыше 45 тыс. школьников, в том числе почти 5 тыс. первоклассников. Работать в учреждения придут 196 новых учителей, включая 49 молодых специалистов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел отремонтированную школу № 32 в Балашихе.