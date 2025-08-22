Три новых троллейбуса начнут курсировать в Подольске с 1 сентября. Эти транспортные средства могут проезжать без контактной сети до 20 км, отметили в администрации округа.

В Подмосковье практически полностью выполнили план дорожного ремонта на этот год, отметили до этого в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Салоны новых троллейбусов в Подольске оснащены системой кондиционирования и охлаждения, ГЛОНАСС, видеонаблюдением, бесконтактной оплатой, электронными табло.

Все транспортные средства прошли обкатку и технический осмотр. Сейчас ведется предэксплуатационная подготовка и стажировка сотрудников.

Зимой в Подольске откроют новый маршрут от станции МЦД-2 «Подольск» через Кутузово и ЖК «Бородино». В 2026-м его планируют дооборудовать контактной сетью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог, ведущих к учреждениям сферы образования.