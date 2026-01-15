Три подмосковных биатлониста примут участие в Кубке Содружества в составе сборной России

Три подмосковных спортсмена Кристина Резцова, Анастасия и Саид Каримулла Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) представят регион на IV этапе Кубка Содружества по биатлону в составе российской сборной. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что Халили стала серебряным призером в рамках первого этапа соревнований, который прошел в сентябре в Сочи, Резцова — также на первом этапе турнира. В рамках второго этапа в Ханты-Мансийске она завоевала бронзовую медаль, в Чайковском на третьем этапе турнира, — два раза заняла первое место и один раз — третье.

В общей сложности в рамках состязаний пройдут шесть этапов, пять из них — в России, один — в белорусских Раубичах. Финал традиционно примет Мурманск в начале апреля 2026 года.

