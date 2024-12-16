Три социальных объекта поставили на кадастр в Подмосковье в начале декабря

В начале декабря 2024 года Управление Росреестра по Подмосковью поставило на государственный кадастровый учет три социальных объекта. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, в Лыткарино на кадастр поставили учебный корпус гимназии № 4, в Одинцовском округе на территории ЖК «Сколковский» — дошкольную образовательную организацию, в Ивантеевке — амбулаторную поликлинику.

«На территории Московской области активно строят социально значимые объекты, сроки осуществления учетно-регистрационных действий сокращены, что способствует ускорению ввода в эксплуатацию важнейших градостроительных объектов для формирования комфортной и доступной городской среды для жителей региона», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по региону Дарья Проникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.