Тридцать работ представили на выставке «Дорогами Великой Победы» в Мособлдуме

Выставка «Дорогами Великой Победы» начала работу в Московской областной думе. В экспозиции представлены работы художников из Подмосковья, Тверской области, ДНР и ЛНР.

В торжественной церемонии открытия выставки принял участие зампред регионального парламента Олег Рожнов. Он выразил благодарность всем, кто помогал с организацией проекта и вручил награды.

В рамках проекта проводятся обменные выставки в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участниками являются 77 художников живописцев и графиков. На выставке представлено 30 работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие масштабные выставки будут проходить в музеях области зимой.