Троих мужчин задержали в Подмосковье за серию краж из частных домов на сумму около шести миллионов рублей

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно и ГУ МВД России по Московской области, Домодедово, Истры, Пушкино и Щелково задержали ранее судимых троих уроженцев Республики Молдова, которых подозревают в совершении семи краж из частных домовладений. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, с февраля 2023 года они незаконно проникали на частные территории, когда хозяев не было дома, и похищали деньги, ювелирные украшения и другие личные вещи. Общий ущерб оценивается примерно в шесть миллионов рублей. Часть похищенного имущества изъяли при обыске квартир задержанных, в отношении них возбудили уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 158 УК РФ. Им грозит заключение под стражу.

«В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия и следственные действия, направленные на установление причастности фигурантов к совершению аналогичных преступлений», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее двух мужчин задержали в Королеве за кражу техники из салона сотовой связи.