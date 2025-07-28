Трудовые права бойца СВО и его супруги восстановили в Подмосковье после вмешательства прокуратуры

В Подмосковье после вмешательства прокуратуры были восстановлены трудовые права участника спецоперации и его супруги. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Так, в 2024 году в Мытищах боец СВО и его жена работали в одной из организаций по трудовым договорам. В частности пара занималась охранной деятельностью в учреждениях образования. Впоследствии супруги уволились, однако так и не получили компенсацию за неиспользованный отпуск.

Городская прокуратура провела проверку по обращению военнослужащего. В адрес гендиректора компании было внесено представление об устранении нарушений. Его рассмотрели и удовлетворили.

В результате два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, а участник СВО и его супруга получили компенсацию в размере более 418 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье перед судом предстанут сотрудники организации, похитившие у компании оборудование на 77 млн руб.