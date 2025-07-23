В Подмосковье осудят сотрудников организации, похитивших у компании оборудование на 77 млн руб.

Суд в Подмосковье рассмотрит уголовное дело о хищении у одной из компаний оборудования на 77 млн руб. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

Фигуранты дела — соучредитель компании и его знакомый. Летом 2022 года вместе с соучастниками они решили похитить у организации оборудование для упаковки сигарет более чем на 59 млн руб. и линию для производства табачных изделий более чем на 17 млн руб.

Злоумышленники провели фиктивное собрание учредителей и назначили на должность гендиректора одного из фигурантов. В результате действующий руководитель компании был незаконно освобожден от своей должности.

После этого мошенники, используя фальшивые документы, искусственно создали задолженность компании перед подконтрольным им юрлицом более чем на 98 млн руб. и обратились в суд с требованием взыскать несуществующий долг. В суде с компанией было заключено мировое соглашение об обязанности выплатить «задолженность». При этом в залог было передано оборудование для производства табачных изделий. Впоследствии злоумышленники обратили взыскание на заложенное имущество на 77 млн руб.

На мошенников завели уголовное дело. В ходе его расследования похищенное имущество было найдено и возвращено законному владельцу.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Дмитрове прокуратура направила в суд дело семьи, пытавшейся сбыть наркотики.